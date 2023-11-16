مدرب الجزائر يحذر من الاستهتار أمام الصومال في تصفيات كأس العالم

حذر جمال بلماضي مدرب الجزائر فريقه من الاستهتار خلال مواجهة المنتخب الصومالي اليوم" الخميس" ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026

مشددا بلماضي على أهمية المباراة المقبلة أمام منتخب الصومال وضرورة احترام المنافس واللعب أمامه بكل جدية.

وتقع الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى بجانب منتخبات الصومال وموزمبيق وغينيا وأوغندا وبتسوانا، حيث تستضيف الصومال قبل مواجهة موزمبيق في مابوتو بعدها بثلاثة أيام.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي إن أحسن إعداد للفوز هو التحضير الجيد وخوض المباراة بكل جدية.

وأضاف: لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام من مباراة الصومال بالإضافة إلى 10 ساعات سفر، وخططنا جيدا لمواجهة فريقين مختلفين.

وحول المهاجم محمد أمين عمورة الذي عانى من إصابة في الكتف حرمته من اللعب مع فريقه سانت جيلواز في الدوري البلجيكي في آخر لقاء، قال مدرب الجزائر: لو كان عمورة غير قادر على اللعب، لما استدعيناه لهذا المعسكر. دائما أقول إن صحة اللاعب قبل كل شيء.

ورشح بلماضي قائد المنتخب رياض محرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، قائلا: محرز يستحق الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب في إفريقيا، وعلينا أن ندعم لاعبينا خاصة عندما يحققون النتائج، فحصد الثلاثية مع مانشستر سيتي ليس بالأمر السهل، ليس هناك في الأغلب لاعبون أفارقة يفوزون بدوري أبطال أوروبا.

وقال :لا أعرف كيف يتم اختيارهم ولكن بالنسبة لي الكرة الذهبية الإفريقية يجب أن تكون من نصيب رياض.