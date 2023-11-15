تعليق ناري من ميدو على تصريحات فيتوريا بشأن شيكابالا

رد أحمد حسام ميدو، على تصريحات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بشأن عدم انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لصفوف الفراعنة.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): " فيتوريا أوضح وجهة نظره بأن شيكابالا لاعب موهوب ولكنه يريد تخفيض معدل أعمار لاعبي المنتخب ".

وأشار إلى أنه يخالف رأي فيتوريا لأن العمر مجرد رقم وهناك نجوم عالميين يلعبون في منتخباتهم وتخطوا سن شيكابالا كما أن هناك نجوم سابقين استمروا مع المنتخب الوطني رغم اقترابهم من الأربعين عاماً.

وتابع:" أتذكر جيداً أن حسام حسن لعب معنا في كأس الأمم الأفريقية 2006 وعمره قارب الأربعين ، العمر مجرد رقم كما قلت بدليل أن حسام حسن تألق في هذه البطولة وسجل هدفاً وكان قائداً داخل وخارج الملعب".

وأكد أن شيكابالا يستطيع بالفعل تقديم الإضافة للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية القادمة ولو شارك لمدة بسيطة.