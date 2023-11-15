فيتوريا يكشف سر استبعاد شيكابالا عن المنتخب

حرص أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق على نشر أسباب عدم انضمام شيكابالا لمنتخب مصر

ونشر حسن عبر حسابه الشخصي فيسبوك تعليق فيتوريا على استبعاد شيكابالا حيث قال فيتوريا: شيكابالا لاعب جيد أعرفه منذ تواجده مع سبورتينج لشبونة، لكن هدفي الهبوط بمعدل أعمار اللاعبين في المنتخب .

وجاءت تصريحات روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة جيبوتي في افتتاحية مباريات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026.

ويواجه منتخب مصر جيبوتي غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.