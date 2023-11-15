فيتوريا يوضح أسباب عدم إستدعاء شيكابالا للمنتخب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن لقاء الغد أمام جيبوتي في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتطرق فيتوريا في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، عن أسباب عد ضم لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وذلك بعدما ترددت أنباء عن متابعته وإجابه بمستواه في الفترة الأخيرة.

وقال فيتوريا في هذا الصدد :" أعلم إمكانيات شيكابالا منذ أن كان في سبورنج لشبونة البرتغالي".

وتابع :" أحاول في الفترة الحالية النظر للمستقبل، وأحاول عمل توازن بين عامل السن والمهارة".

وأكمل تصريحاته: "أسعي دائمًا لعمل خطط طويلة المدي، لبناء جيل جديد وقوي وذلك من خلال وضع لاعب أساسي ذو خبرات ولاعب بديل السن في نفس مركزه".

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره جيبوتي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 التي أعلنت حصولها على حق بث المباراة ، وباقي مواجهات مصر بالمجموعة.