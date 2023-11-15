غدًا.. نظر محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول.

وكانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادى الأهلى.

وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب فى حكم نهائى وبات غير قابل للطعن

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، اجلت منذ أيام دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 6 فبراير.

وكانت المحكمة الاقتصادية حجزت، في وقت سابق، دعوى أخرى سب وقذف، مقامة من موظف عمومي ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 سبتمبر الجاري.