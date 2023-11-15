مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي أصابه الغروروالتكبر فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة، وأنهم فوق القانون والمحاسبة ويحق لهم أن يفعلوا ما يشاءون

قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديده على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء ولاتزال تطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى وكل محيط المستشفى من مباني لأنها منطقة سكنية مكتظة بالسكان ومحاصرة الآن بالدبابات الإسرائيلية.

و أشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي من خلال تشكيل لجنة عمل لوقف العدوان، مناشدا العرب والعالم بتوفير مأوي وخيام لآلاف الأسر المشردة بغزة

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن كل مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة تماما عن العمل لا يوجد إلا المستشفى المعمداني الذي تم قصفه سابقا بقدرة محدودة للغاية ، مستشفيات الجنوب لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود وأنه تم فصل الشمال عن الجنوب، و إن الأولولية وقف إطلاق النار وبجانبها توفير متطلبات البقاء والأولويات اللازمة للحياة من طعام وماء وطاقة وكهرباء.

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

استهداف واقتحام المستشفيات في غزة:

واعتبرت مصر قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، إنما يعد انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات