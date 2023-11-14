مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا الوحيدة القادرة على أمر إسرائيل بوقف الحرب (فيديو)

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية إزدواجية المعايير ليس فقط في التعاطي مع الشعب الفلسطيني وإنما ازدواجية الخطاب إذ تتحدث بلغة، وتمارس لغة أخرى على أرض الواقع،معقبا "ندرك تماما أن صاحب القرار في العدوان ليس نتنياهو وإنما الإدارة الأمريكية".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "تن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الإدارة الأمريكية مجرد كلام خاصة أنه على أرض الواقع الأمور مختلفة، على سبيل المثال يتحدثون أنهم ضد استهداف المستشفيات، ويتم قصف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال بشكل دوري، ويتحدثون أنهم ضد إعادة احتلال قطاع غزة، وفي الجانب الآخر يعطون الضوء الأخضر لجيش الاحتلال في الهجوم والاعتداء على القطاع.

أمريكا هي الوحيدة القادرة على أمر إسرائيل بوقف الحرب

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينما التقى بوزير الخارجية الأمريكي منذ 10 أيام قالها بشكل مباشر وصريح، وأكد أن أمريكا هي الوحيدة القادرة على أمر إسرائيل بوقف الحرب، وأمريكا هي التي تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على العدوان على الشعب الفلسطيني بحمايتها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الغطاء له.

قال جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن بعض الأسرى الفلسطينيين موجودين في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 40 عامًا، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لجموع الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاعرهم الفكرية والجغرافية.

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية"تن"، مساء اليوم الثلاثاء ملف الأسرى واحد من أهم الملفات بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن حركة حماس قامت بأسر ما يقرب من 240 أسيرًا، ويتطلع الكثير من الفلسطينيين لتبادل الأسرى بعدد كبير خلال فترة وقف إطلاق النار أو هدنة.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى يفتح نافذة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة، مشددًا على أن الفلسطينيين رفضوا التهجير من شمال قطاع غزة.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، وأكد أن مخطط إسرائيل ليس بجديد فيما يتعلق بإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة، والبقية التي ستبقى ستُجبر على الموافقة على تواجد القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وهو أمر لن يحدث.

وأشار إلى أن المواطنين في مخيم جباليا يرفضون التحرك من أماكنهم على الرغم من العدوان والقصف الذي حدث في المخيم، والفلسطينيون يرفضون الزحف نحو معبر رفح أو نحو الحدود المصرية الفلسطينية.