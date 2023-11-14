مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطط لإعادة الاستيطان في غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإفراغ فلسطين من أهلها ودفعهم للرحيل، وإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وأضاف الهباش في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، دليل جديد على عنصرية الاحتلال، وعلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرعى النظام الإرهابي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وأنّه بنى ائتلافه الحكومي على العنصرية والتطرف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

11 ألف قتيل

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 11 ألفًا و240 منذ بدء الحرب.

وذكر متحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، أن من بين القتلى 4630 طفلًا و3130 امرأة.

وأضاف أن أكثر من 29 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبرالماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين.

ويتركّز القتال على الأرض في مدينة غزة بشمال القطاع، حيث توغّل الإسرائيليون برًّا.

وتدور اشتباكات في محيط بعض المستشفيات، وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، نفد الوقود في القطاع وأثّر سلباً على المستشفيات، بالإضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف.