خطة عمل تتجاوب مع استراتيجية مصر 2023.. تفاصيل أول اجتماع للجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

عقدت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة اجتماعها الاول بالتشكيل الجديد الذى صدر بقرار من وزيرة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي-الأمين العام للمجلس.

وخلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتورة منى الحديدى مقررة لجنة الشباب، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب، جامعة حلوان، وأعضاء اللجنة جرى الاقتراع على اختيار نائب مقرر اللجنة، حيث أسفرت عملية التصويت عن فوز الاعلامى الدكتور حسين حسنى، المذيع بقناة الغد، بمنصب نائب مقرر اللجنة بأغلبيه الأصوات، وسط تهانى الحضور من أعضاء اللجنة.

شهد الاجتماع ترحيبا وتعريفا بأعضاء اللجنة الجدد، تم خلاله أيضا الاتفاق على مناقشة خطة عمل اللجنة على مدار العامين المقبلين، بحيث تتجاوب مع استراتيجية وزارة الثقافة ورؤيه مصر 2023.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد شهري ثابت لإجتماع لجنة الشباب، وعرض الأنشطة الثقافية التى أقامتها اللجنة خلال دورتها السابقة، وعرض الأنشطة الثقافية المقترحة للدورة الحالية 2023-2025، بالإضافة إلى عرض الخطاب الوارد من رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، بشأن مذكرة التفاهم الموقع بين وزارة الثقافة وجامعة الأزهر. .

بالإضافة إلى عرض الخطاب الوارد من رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الثقافية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية 2023- 2026.

وقدمت لجنة الشباب الشكر لرئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة وائل حسين، الذى حضر الاجتماع، مرحبا باعضاء اللجنة، معربا عن تقديره للجهود التى قامت بها اللجنة خلال العامين الماضيين وآمله فى أن يتضاعف هذا النجاح على مدار العامين المقبلين.