شاهد قبل العرض.. إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل "العودة"

أطلقت شركة أروما استوديوز البوستر الرسمى لمسلسل "العودة" بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة النجم شريف سلامة، والمقرر طرحه على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال.

البوستر الرسمي لمسلسل "العودة"

تصدر البوستر الرسمي لمسلسل "العودة" أسرة العمل من الفناني بطريقة جماعية أبرزهم: شريف سلامة، عصام السقا، وليد فواز، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، محمد رضوان، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، حمزة العيلى، تارا عماد، بسنت شوقى.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات فى موسم الأوف سيزون، حيث صور فى مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى، والمحاجر وعدد من المناطق المتفرقة فى مصر.

مسلسل العودة

أحداث مسلسل "العودة"

تدور أحداث مسلسل العودة حول قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تضمن معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

أبطال مسلسل "العودة"

المسلسل من إنتاج شركة أروما استوديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على الإنتاج مصطفى العوضى، بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، عماد صفوت، محمد على رزق، تامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.