آسر ياسين يشارك بمسلسل "الساعة 5" في السباق الرمضاني المقبل 2024

تعاقد النجم آسر ياسين على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" الذي يشارك به فى السباق الرمضانى القادم 2024، تتبلور أحداثه فى إطار من الغموض والساسبنس، مكون من 15 حلقة للعرض.

تفاصيل مسلسل الساعة 5

تقرر أسرة مسلسل "الساعة 5" الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام القادمة استعدادًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.

آسر ياسين

آخر أعمال النجم آسر ياسين

من ناحية أخرى، استمر آسر ياسين بتصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالفنان أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وينتظر آسر ياسين طرح فيلمه الجديد "شماريخ" خلال شهر ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

آسر ياسين

وقدم اسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.