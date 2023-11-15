عزة مصطفى: نتنياهو إرهابي وعلى العالم الاعتراف بذلك (فيديو)

طالبت الإعلامية عزة مصطفى دول العالم الاعتراف بأن هجومًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، هو شخص إرهابي.

وقالت عزة مصطفى، خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في غزة من دمار وقتل يؤكد أن نتنياهو إرهابي، وحكومته المتطرفة هي حكومة إرهابية.

من يقتل الأطفال والرضع والنساء يجب أن يكون إرهابيا

وأضافت عزة مصطفى أن من يقتل الأطفال والرضع والنساء وما إلى ذلك يجب أن يكون إرهابيا، وأن يتم وصفه على أنه إرهابي، ويجب على العالم المتحضر أن يقول ويعترف بذلك.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن الولايات المتحدة لا تُريد أن تري هجمات جوية على المستشفيات في غزة، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا تطلع واشنطن علي عملياتها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وصرح كيربي، في إفادة صحفية، "لا نريد أن نرى المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو، لا نريد أن نرى المدنيين والعاملين الطبيين محاصرين في تبادل إطلاق النار، نعتقد أن المستشفيات بحاجة إلى الحماية".

ومُنذ قليل، قال كيربي، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك.

وتابع قائلًا: معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفى الشفاء.

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، المجتمع الدولي لوضع خطة تضمن "كبح جماح المذبحة في غزة والتحرك قبل فوات الأوان"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان عن مارتن غريفيث: "مع وصول المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدّج، ويحرم السكان بالكامل من سبل البقاء الأساسية.. لا يمكن أن يسمح باستمرار ذلك.. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال"