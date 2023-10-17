عزة مصطفى: جيل وراء جيل بنكره إسرائيل

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الشعب المصري يكره إسرائيل، وليس لديه حب أو مشاعر طيبة تجاهها، مردفة:"جيل بعد جيل ونحن نكره إسرائيل".

وطالبت خلال عرض برنامج “صالة التحرير”، الذي يبث على قناة صدى البلد، جميع المواطنين المصريين إلى نشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الحب للإخوة الفلسطينيين في الحاضر والمستقبل، وحثهم على الاستمرار في المقاومة والصمود.

وتابعت: "رفض فكرة التطبيع، رفض شعبي، كل الأجيال ترث فكرة كره إسرائيل"، مشيرة إلى أن إسرائيل بلد يتفق الجميع في مصر على كراهيتها.

301 جندي قتيل:

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 301، وفقًا لخبر لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.

وحثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة.

على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.