عزة مصطفى: المشهد في فلسطين أشبه بغزو أفغانستان والعراق.. فيديو

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن كل دقيقة تمر على قطاع غزة ثقيلة للغاية، والمشهد في فلسطين أشبه بالسيناريو الهابط لـ11 سبتمبر، وبعدها قامت أمريكا بغزو أفغانستان والعراق كمبرر.

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وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن ما حيث الآن فيلم في غزة فيلم هابط لتكرار غزو جديد في المنطقة، موضحة أن ما يحدث هل بداية حرب دينية.

وتابعت: هناك العديد من الضغوطات التي تتعرض لها مصر من قبل الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية، متسائلة، «هي خريطة العالم كله مفهاش غير مصر ولا إيه».

وأوضحت عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع قادة وزعماء العالم، لبحث وقف التصعيد العسكري في فلسطين.

https://www.youtube.com/watch?v=p7M9L3ZT4fs