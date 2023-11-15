نظام نور برقم الهوية.. موعد الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول

نظام نور برقم الهوية.. أعلن نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية، موعد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 1445هـ، بجانب طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية.

نظام نور برقم الهوية.. طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب

وأوضح نظام نور أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصات التالية:

نظام نور.

تطبيق توكلنا خدمات.

تطبيق مدرستي .

ونشر نظام نور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنه من المقرر إعلان النتائج للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول عبر "نظام نور" و"تطبيق توكلنا خدمات" يوم الخميس القادم، عبر الرابط التالي.. https://web4y.online/students-results/18236.html

نظام نور التعليمي

وأكد نظام نور عبر موقعه الإلكتروني أن إعلان النتائج عبر تلك المنصات يأتي في إطار تطوير الخدمات التعليمية وتبسيط العمليات الإدارية، لتوفير بيئة تعليمية فعّالة ومستدامة، وذلك لتعزز التواصل والتفاعل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ويخدم نظام نور 49 إدارة تعليمية، ويضم حوالي 5000,000 من المعلمين، ويخدم نظام نور اكثر من 6,500,000 من الطلاب.

يشار إلى أن نظام نور الوزاري هو نظام الإدارة التعليمية و الذي يشمل جمع و تحليل و متابعة بيانات جميع العمليات التي تخص المدرسة و التي تؤثر على مسيرة الطالب التعليمية، كما يوفر قاعدة بيانات ضخمة مستضافة داخل خوادم الوزارة وتدار من قبل فريق قواعد البينات في الوزارة و التابع للإدارة العام للتحول الرقمي .

وفي سياق متصل أعلن نظام نور عبر موقعه الإلكتروني، خدمة إصدار تعريف الطالب، قائلًا:" أصبح بإمكان ولي الأمر حاليًا إصدار تعريف موثق لأحد أبنائه الطلاب عبر استخدام رمز الاستجابة السريع (QR)، المتاح في نظام نور، وبذلك تكون الفئة المستفيدة "ولي الأمر والطالب".