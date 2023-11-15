أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

صعدت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 25 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2700 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2700 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3085 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2882 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2314 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1800 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1542 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1157 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21600 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1964 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 206.83 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 236.38 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 216.68 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 177.29 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 137.89 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,352.25 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,356.00 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 260.02 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 620.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,229.18 ريال سعودي.