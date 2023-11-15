أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2685 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

وسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ل عيار "21" متوسط 2685 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3068 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2812 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2301 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1790 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1534 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1150 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21480 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1964 دولارًا للأوقية.

