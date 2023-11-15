وكيل تعليم قنا يشهد فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق مرشدات المدارس

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق مرشدات مدارس محافظة قنا، (مسابقة التفوق الإرشادي) بمعسكر قنا الدائم، بحضور لجنة التقييم بالوزارة برئاسة منال صالح على، وعضوية كل من أمال عبدالكريم وأسماء رزق، وبحضور وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وحسن محمد عوض موجه عام التربية الرياضية، و توحة رجب مسئول المرشدات المركزى، و أسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة، وعدد من القيادات التعليمية.

بدأت فعاليات المسابقة بالسلام الجمهورى، وتحية العلم، ثم تحية قائد المعسكر لوكيل الوزارة وضيوف المعسكر.

شارك بالفاعليات مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية، ومدارس اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، والزهراء الخاصة، واللغات الأبتدائية بالألومنيوم، التابعين لإدارة نجع حمادى التعليمية، كما شارك معهد النور للمكفوفين إدارة التربية الخاصة.

ورحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أهمية التفوق الإرشادي، لبناء شخصية الطالب، وغرس مقومات المسؤولية عندهم، مؤكداً على أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التى تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة، آملا أن تحقق المشاركات براعم و زهرات و قائدات المعايير المطلوبة للجنة، مشيرا الى أن الوزارة تسعى لاستخراج الطاقات وبناء الشخصية وتنمية المهارات لدى الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة، بالعروض الكشفية التي قدمتها الطالبات خلال معسكر التقييم، موجها الشكر لجميع المشاركين فى العروض.