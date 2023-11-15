الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرار جديد في واقعة سرقة الفنانة جوري بكر

جوري بكر
جوري بكر

تباشر نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سرقة سائق للفنانة جوري بكر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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سرقة جوري بكر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، من الفنانة جوري بكر، بفقدان حقيبتها حال استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوي غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه.

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