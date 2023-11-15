رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة، رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس محمد سعيد، وشهرته حسام مؤنس، لاتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا للبنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.

حسام مؤنس



يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.