السجن المؤبد لعامل بتهمة إنهاء ربة منزل وسرقتها في قنا

أمرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، بالسجن المؤبد، لعامل بتهمة قتل ربة منزل بدائرة مركز قفط فى قنا.

تعود أحداث الواقعة حينما وجهت جهات التحقيق بقنا إلى مصطفى.ع.ف، 31 عامًا، عامل أجرى، تهمة قتل المجنى عليها هالة.م.ج، بعدما إنهال عليها بعصا قاصدًا قتلها، وسرق هاتفها المحمول، بدائرة مركز قفط فى قنا.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى حملت رقم 2832 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1183 لسنة 2023 كلى قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.