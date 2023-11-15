سيارات طبية متنقلة لعلاج الباطنة والحميات بقرى قـنا

قررت مديرية الصحة فى قـنا؛ تسيير سيارات طبية متنقلة لعلاج الباطنة والحميات فى قرى شمال وجنوب وشرق وغرب النيل.

وأكدت الدكتورة ســـمر عـاطـف مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية؛ تسيير سيارات طبية متنقلة قريباً؛ لعلاج أمراض الباطنة والحميات؛ قري بمراكز قـــوص، وقـفــط، ونقـــاده، ودشــــنا كمرحلة أولى في محافظة قـنا؛ لتقديم الخدمات الطبية؛ وفقاً للخطة الموضوعة.

التوعية الصحية السليمة للمواطنين

وأوضحت مدير التخطيط والمشروعات؛ أن الخطة تتضمن التوعية الصحية السليمة للمواطنين بشأن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، والتعامل مع الحالات المصابة.

وأشارت"د.ســـمر"، إلى تفعيل أنشطة الرائدات الريفيات، ومثقفي الصحة، للوصول لمواطنى ومواطنات قري ونجوع وعزب محافظة قـنا.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع للدكتور محمد بــدران وكيل وزارة الصحة في قـنا؛ ومديري الإدارات الصحية فى مراكز المحافظة اليوم؛ لبحث سُبل العمل والتشغيل في الوحدات الصحية الريفية ورعاية طب الأسرة؛ وتأكيد متابعة العمل بها على مدار الـ ٢٤ ساعة، والتواجد الطبي على مدار الساعة؛ وسد العجز بالأطباء الجدد؛ وتشغيل الوحدات الصحية المنتهى تجهيزها للصالح العام.

يأتي ذلك؛ في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشــرف الحجاوى محافظ قـــنا؛ بدعم الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية الريفية والمدرسية تنفيذاً للمبادرات الرئاسية.

الدكتورة ســمر عاطف خلال الإجتماع بمديرية صحة قـنا