الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة ونظيره التركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين

وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على إمكانية التعاون  المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

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