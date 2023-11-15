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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يستقبل نظريه التركي بمطار القاهرة الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي السيد "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

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حياتى فى خطر يا وزير الصحة

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فصلاً من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.
 


 

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