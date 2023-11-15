مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة حول “المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية”

عقد مركز إعلام الخارجة ندوة حول “المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية” بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بحضور المهندس عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وحاضر فيها المستشار كمال ابراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد سابقا.

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لحتفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار “صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك”

وأشارت أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة، إلي دور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر التوعية بين الفئات المختلفة للمواطنين وذكرت أن الحملة التى يطلقها القطاع ستستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات

وأكدت أزهار ان مصر فى الوقت الراهن بحاجة إلى اصطفاف جموع المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة

وتناول المستشار كمال ابراهيم عدد من المحاور أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث الفئات التى تتمتع بالحقوق السياسية ومن لهم حق التصويت والفئات الممنوعة او المحرومة من التصويت بحكم القانون

وأشار كمال إلي دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية من بدايتها والمراحل التى تمر بها حتى اعلان النتائج

وأضاف كمال بأن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور سواء كانت شروط تتعلق بالشخص أو الإجراءات وذكر أسماء المرشحين وانتماءاتهم الحزبية وكيفية الإدلاء بالصوت ومبطلات الصوت الانتخابى.



وأكد كمال، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف نسب المشاركة او عزوف بعض الفئات ومنها أداء الأحزاب السياسية والوضع الاقتصادي ومستوى التعليم.



وأضاف كمال، أن المشاركة في هذه الانتخابات تعد ضرورة حتمية نظراً لوجود مجموعة من التحديات الاقليمية تستدعي تماسك الجبهة الداخلية وحتى نصل الى الدرجة المرجوة من الامن والامان وان البديل قطعاً سيؤدى إلى فوضى، وفى ختام الندوة تم الرد على تساؤلات الحضور

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة