حبس تاجر متهم بحيازة الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام في الاتهامات الموجه إليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك محل عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:



وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.7 مليون جنيه.

وفي وقت مسبق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.