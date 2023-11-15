الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 53 جندياً منذ بدء العملية البرية في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديا من قواته منذ بدء العملية البرية في غزة ".

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين من قواته، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال غزة.

نقلت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية"، لافتة إلى أن قوات الاحتلال طلبت في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة والموجود بمستشفى الشفاء الامتثال لأوامر قواته، إلا أنه رفض.

وعلى صعيد متصل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مدير مستشفيات غزة أكد أن جيش الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود فصائل المقاومة في مستشفى الشفاء بغزة.

وقال في تصريحات له، إن أباطرة جيش الاحتلال كانوا يعتقدون أن دخولهم مجمع الشفاء الطبي سيكون نصرا لهم، إلا أنهم لم يجدوا أي دليل على وجود المقاومة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال اقتحم مبنيي الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي دون جدوى، وباءت كل محاولاته بالفشل، مشيرا إلى أن المرضى وطاقم الأطباء والتمريض أصابهم الفزع الشديد جراء القصف على المستشفى من جهة، وإطلاق الأعيرة النارية من جهة أخرى.

يذكر أن حصيلة العدوان على غزة وصل لأكثر من من 12 ألف شهيد، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنًا من الجنسين، بينما أبلغ عن فقدان 1300 طفل.

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