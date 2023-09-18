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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روشتة طبية من جمال شعبان.. كيف تحافظ على قلبك؟

جمال شعبان
جمال شعبان

 كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن هناك عددًا من السلوكيات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب بشكل جيد، مشددًا على أنه ولا بد من عند الحفاظ على القلب لا بد من إجراء 3 تحاليل واختبارات طبية، وهي قياس ضغط الدم، وقياس نسبة السكر في الدم، وقياس الكوليسترول.

 روشتة طبية من جمال شعبان لوقاية القلب:

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 وقدم “شعبان”، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، روشتة للحفاظ على القلب، لا بد من تقليل عدد من الأكلات والمواد الغذائية كالملح والسكر والدقيق الأبيض، والمشروبات الغازية واللحوم الحمراء والمحفوظة، ولا بد من الامتناع بشكل كامل عن التدخين والسمن الصناعي والمخدرات.

 جمال شعبان

 وأشار إلى أنه ولا بد من توافر عدد من المواد الغذائية المفيدة والصحية في عدد من الوجبات التي تأكلها باستمرار، وهي الخضراوات والفواكه والمكسرات، كما أنه ولا بد من التحكم في السلوك وعدم الزعل بشكل كبير، نصح بعدم فعل عدد من السلوكيات، قائلًا: “ما تزعلش.. ما تقلقش .. ماتتوترش”.

 

 ووجه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بجلطات القلب، مؤكدًا ضرورة الابتعاد بشكل كامل عن التدخين سواء الإيجابي أو السلبي.

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