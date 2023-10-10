الإنفلونزا الموسمية خطر يداهم الجميع.. وطبيب يقدم روشتة للوقاية

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الإنفلونزا الموسمية هي مرض يظهر في فترات تغير الفصول، وخاصة في الفترة ما بين فصلي الصيف والخريف، إذ تكثر فيها العديد من إصابات الجهاز التنفسي.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وأضاف عنتر في تصريح خاص "الوفد"، أنه يجب على الجميع للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، تجنب الأماكن المزدحمة، وعدم الخروج في التقلبات الجوية وخاصة الأتربة والعواصف والرياح، ارتداء الملابس المناسبة تدريجيًا، والتقليل من التدخين الذي يتسبب في إعاقة الجهاز التنفسي والتعرض للالتهاب الرئوي في أحيان كثيرة.

وأكد استشاري الحميات والأمراض المعدية، أن التغذية مهمة للوقاية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة، فيجب الإقلاع عن تناول المأكولات الحارة والمليئة بالتوابل، لأنها تسبب التهاب الزور، وضرورة الإكثار من شرب السوائل الدافئة والتقليل من الوجبات المتسبكة، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة وخاصة الليمون والبرتقال.

وحذر أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الأنف والصدر والأمراض المزمنة، من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية لما ستتركه عليهم من آثار سلبية، مشددًا على ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا المتوفر في الصيدليات والمصل واللقاح بأسعار مناسبة للجميع.