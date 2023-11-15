تفاصيل زواج أحمد فهيم وآيتن عامر في "المنبر"

يشارك أحمد فهيم في فيلم "المنبر" بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة آيتن عامر وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويجسد النجم أحمد فهيم خلال الأحدث شخصية سائق ومتزوج من النجمة آيتن عامر، تدو أحداث الفيلم عن تاريخ الأزهر الشريف.

"المنبر "بطولة كل من النجم أحمد حاتم، آيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

النجم أحمد فهيم

وعلى نفس السياق يشارك النجم أحمد فهيم في فيلم "أبو نسب" ويتنظر عرضه قريبًا على شاشات السينما ،العمل من بطولة النجم محمد عادل إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي،علاء مرسي، وعدد من النجوم كضيوف شرف منهم النجمة شرين رضا ،النجم ماجد المصري، والنجم شيكو" والنجم الكبير صلاح عبد الله"

كما يواصل في الفترة الجارية، تصوير مشاهده في مسلسل"حدوتة منسية" ويجسد خلال الأحداث شخصية بلطجي،اسمه خيرت، العمل من بطولة كل من النجمة سوسن بدر ، عبير صبري، ريم سامي ، نانسي صلاح ، طارق صبري، محمود حجازي، محمد هلي رزق، هشام إسماعيل، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد، العمل من تأليف محمود جمدان وإخراج محمد محي.

النجم أحمد فهيم

ومن المعروف أن شارك النجم أحمد فهيم في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "العمدة جعفر"، بطولة النجم محمد مضان، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، جوري بكر، منذر رياحنة ، طارق النهري، سلوي عثمان ،لبني ونس، محمد غنيم، عصام السقا، أحمد داش، العمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.