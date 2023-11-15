اقتحام مستشفى الشفاء.. جريمة بحق الإنسانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، وبينما اعتبرت السلطة الفلسطينية عملية الاقتحام بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، حملت حماس إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الاقتحام.

وبعد مرور 5 أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

تفاصيل الأحداث الأخيرة

قبل بدء عملية الاقتحام بأقل من ساعة، وتحديدا حوالي الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء خلال دقائق.

وأضاف "الاحتلال لم يحدد ما إذا كان سيدخل المجمع"، مشيرا إلى أن إسرائيل قالت "إنه خلال دقائق سيقتحم مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم.

وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد.

وأكد الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحاجة الضرورية والماسة لضمان وصول الوقود والمساعدات الطبية بشكل آمن وعاجل إلى مستشفيات غزة.

وقال حنجل في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) اليوم (الأربعاء) : "إن الأوضاع الراهنة داخل المراكز الطبية ومستشفيات غزة صعبة للغاية وكارثية في ظل عجز كافة الكوادر الطبية في تقديم خدماتها للمرضى والجرحى بسبب نقص المستلزمات والأدوية وانقطاع الكهرباء عن كافة الأجهزة جراء نفاد الوقود المشغل لها".

وأشار إلى انقطاع الاتصال بشكل كامل مع الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء عقب ورود أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال أمس الاثنين المستشفى التي تعد من أكبر المراكز الطبية داخل غزة .. موضحا أن المرضى والجرحى والنساء الحوامل هم الأكثر تضررا من الأحداث الراهنة في القطاع.

وحذر من عواقب وخيمة جراء خروج مستشفى الأمل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع عن الخدمة نتيجة توقف المولدات الكهربائية، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى للخطر والموت البطيء.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مركز إيواء بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ووصل 25 شهيدا إلى مستشفى المعمداني بعد قصف منازل بحي الشيخ رضوان بقطاع غزة.

كان "البيت الأبيض"، صباح اليوم الأربعاء، قال إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها، جاء ذلك ردا على إعلان الجيش الإسرائيلى تنفيذ عملية ضد الفصائل الفلسطينية بمستشفى الشفاء فى غزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى، الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران"، موضحا أنه يجب حماية المستشفيات والمرضى .