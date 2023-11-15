احتساب نسخة واتساب الاحتياطية ضمن الحد الأقصى للتخزين السحابي لجوجل

أعلنت جوجل أن النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب على أجهزة Android ستبدأ قريبًا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب Google الخاص بالمستخدمين.

وقالت الشركة إنها توفر مساحة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت يتم مشاركتها عبر Google Drive وGmail وGoogle Photos.

"ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp على Android في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب Google الخاص بك. وقالت الشركة في إعلانها: إذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها.

أوصت الشركة أيضًا المستخدمين بتجربة أدوات إدارة التخزين الخاصة بها لإزالة الملفات أو الصور الكبيرة. وذكر أيضًا أنه يمكن للمستخدمين حذف العناصر مباشرة من واتساب لتوفير مساحة أكبر في مساحة تخزين الحساب عبر الإنترنت.

وقالت إنه سيتم طرح التغيير للمستخدمين على WhatsApp Beta بدءًا من الشهر المقبل ثم تدريجيًا لجميع مستخدمي Android الآخرين في أوائل العام المقبل.

وأضافت جوجل أنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم اشتراك في Google Workspace من خلال العمل أو المدرسة، فإن "حصة التخزين الخاصة بهم لن تتأثر في الوقت الحالي".

وقال واتساب في صفحة المساعدة الخاصة به إنه سيتم إخطار المستخدمين قبل 30 يومًا من حدوث التغيير من خلال لافتة في Chat Backup. لمعرفة مقدار المساحة التي يستهلكها تطبيق WhatsApp على أجهزتهم، يمكن للمستخدمين النقر فوق الإعدادات > التخزين والبيانات > إدارة التخزين.