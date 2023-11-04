WhatsApp يعمل على ميزة جديدة للملفات الشخصية البديلة

يعمل تطبيق WhatsApp بسرعة على إضافة الميزات الإضافية من قائمته التي تركز على اللحاق بالمنافسين المشهورين مثل Telegram وDiscord. الآن، يفكر مطورو Meta أخيرًا في التحسينات الأصلية لتطبيق WhatsApp. هناك ميزة جديدة تم رصدها في التطوير تشير إلى أن Meta تعمل على ملفات تعريف بديلة للحساب، بحيث لا تحتاج إلى إظهار جانبك الخاص للجميع.



يحتوي تطبيق WhatsApp على العديد من عناصر الملف الشخصي التي يمكنك إخفاؤها عن الآخرين، بما في ذلك قائمة منتقاة من جهات الاتصال الخاصة بك. يمكنك إخفاء آخر حالة شوهدت لديك على التطبيق حتى لا يزعجك أحد بتركها للقراءة، وإخفاء تحديثات الحالة المؤقتة عن الأصدقاء الفضوليين، وتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي في WhatsApp.

تمامًا كما هو الحال بالنسبة لتحديثات الحالة، يمنحك تطبيق WhatsApp أربعة خيارات لتحديد إمكانية رؤية صورة ملفك الشخصي - الجميع، وجهات الاتصال الخاصة بي، ولا أحد، وجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء. يتيح لك الخيار الأخير تحديد الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك الذين لا ينبغي أن يتمكنوا من رؤية الصورة. الأشخاص الذين يُمنعون من الوصول إلى صورة ملفك الشخصي من خلال هذا الإعداد، يتم التعامل معهم بدلاً من ذلك من خلال رؤية صورة ظلية رمادية عامة للشخص. ومع ذلك، قد يكون هذا ترتيبًا غير مناسب في العديد من المواقف.