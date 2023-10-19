WhatsApp يسمح باستخدام حسابين على هاتف واحد

سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية قريبًا من استخدام حسابين على تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز واحد. أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن نفس الشيء في منشور على فيسبوك Facebook.

قال زوكربيرج في منشور: "اليوم، نقدم إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين على واتساب WhatsApp في نفس الوقت، من المفيد التبديل بين الحسابات - مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية - فلم تعد بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين أو القلق بشأن المراسلة من المكان الخطأ".

يقال إن تطبيق WhatsApp قد طرح تحديثًا لمستخدمي آيفون iPhone، حيث قدم قائمة جديدة للتبديل بين أوضاع المراسلة الصوتية والمرئية. يتوفر زر تبديل الوضع حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS. الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين

يحصل تطبيق WhatsApp لأجهزة iPhone على زر جديد في الإصدار التجريبي: وإليك ما يفعله



كيف تساعد ميزة WhatsApp المستخدمين



ستوفر هذه الميزة على المستخدمين من حمل جهاز إضافي أو تسجيل الخروج بشكل مستمر من حساباتهم للتبديل بين الحسابات. تهدف ميزة تبديل حساب WhatsApp أيضًا إلى تسهيل قيام المستخدمين بإدارة محادثاتهم عبر حسابات متعددة.

على سبيل المثال، إذا كان لدى المستخدم حسابات واتساب مختلفة للعمل ولمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة، فإن هذه الميزة ستسمح له بالتبديل بين هذه الحسابات بسلاسة على جهاز واحد.

ما يحتاجه المستخدمون لتبديل حساب WhatsApp



قالت شركة ميتا إنه إذا أراد المستخدمون إعداد حساب ثانٍ، فسيظلون بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة SIM (أو هاتف يقبل شرائح SIM متعددة أو eSIM). وهذا يعني أن الميزة ستعمل على الهواتف المزودة ببطاقتي SIM فقط.

سيحتاج المستخدمون إلى جهاز ثانوي أو بطاقة SIM بديلة لتلقي رمز المرور لمرة واحدة. يرسل WhatsApp هذه الرموز عبر الرسائل القصيرة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى حسابهم الثاني على جهاز مختلف.

وأوضح المتحدث باسم واتساب Ellie Heatrick أيضًا أن التطبيق سيستمر في العمل لكلا الحسابين بدون الجهاز الثاني أو بطاقة SIM بمجرد الانتهاء من التحقق الأولي.