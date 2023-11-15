نمو Instagram و Facebook أسرع من TikTok

وفقًا لتقرير جديد صادر عن Business Insider، تتفوق أكبر تطبيقات Meta على TikTok في العديد من المقاييس الرئيسية.

في 25 أكتوبر، أعلنت شركة Meta عن نتائج أفضل من المتوقع في تقريرها للربع الثالث من عام 2023 – حيث زادت الإيرادات بنسبة 23%، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2021.

يفيد Business Insider أنه بينما نما فيسبوك وInstagram عالميًا من حيث تنزيلات التطبيقات والاستخدام اليومي والاستخدام الشهري، واجه TikTok ثباتًا مستمرًا في جميع المقاييس الثلاثة.

كان أداء Instagram وFacebook أفضل من TikTok في التنزيلات والمشاركة

وفقًا لبيانات Apptopia المستخدمة في المنشور، زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك بنسبة 1.5%، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 1.8%. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد مستخدمي Instagram يوميًا بنسبة 1.5%، كما زاد عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.6%.

ومع ذلك، شهد كلا تطبيقي Meta انخفاضًا في التنزيلات، بانخفاض 3.8% لفيسبوك، وانخفاض 2.2% لـ Instagram. لكن أداء كل من Instagram و Facebook كان أفضل من TikTok.

تفيد تقارير Business Insider أن تنزيلات تطبيق TikTok المملوك للصين انخفضت بنسبة 12%، في حين انخفض عدد المستخدمين يوميًا وشهريًا بنحو 1% خلال هذا الربع.

علاوة على ذلك، يقول المنفذ الإخباري إن البيانات الواردة من Evercore وجدت أن الاستخدام اليومي لكل من Facebook وInstagram ثابت حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، انخفض عدد مستخدمي TikTok يوميًا بنسبة 4٪ خلال نفس الفترة.

وشهد Instagram أيضًا أعلى نمو من حيث التفاعل، حيث ارتفع بنسبة 9٪ حتى الآن هذا العام، وفي الوقت نفسه، نما تفاعل TikTok بنسبة أقل قليلاً بنسبة 8٪ هذا العام.

لكن TikTok لا يزال يتفوق على Instagram وFacebook في الوقت الذي يقضيه في تطبيقه

ولكن هناك مقياس واحد حيث يتفوق TikTok بشكل كبير على Instagram وFacebook التابعين لـ Meta، وهو الوقت الذي يقضيه المستخدم العادي على التطبيق.

وفقًا لموقع Business Insider، وجدت شركة Sensor Tower أن مستخدم TikTok العادي يقضي 100 دقيقة يوميًا على التطبيق، أو ما يقرب من ساعتين. بينما يقضي مستخدم Instagram العادي 58 دقيقة فقط يوميًا على التطبيق ويقضي مستخدم Facebook العادي حوالي 45 دقيقة.

ومع ذلك، فإن الاتجاهات العامة على Instagram وFacebook تمثل فوزًا كبيرًا لـ Meta. في سبتمبر من العام الماضي، بدا الأمر وكأن Meta كانت في حالة سقوط حر – مع تداول الشركة عند أدنى قيمة لأسهمها منذ عام 2019، وانخفاض الإيرادات، ومغادرة المستخدمين منصاتها.