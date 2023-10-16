TikTok تتخذ إجراءات ضد المعلومات المضللة بين الاحتلال وحماس

TikTok هي أحدث شركة تواصل اجتماعي تعلن عن خطتها للتخفيف من المحتوى المضلل والعنيف في أعقاب الحرب بين الاحتلال وحماس.

يعرض منشور مدونة تفصيليًا الخطوات الأخيرة، مثل إنشاء مركز قيادة "يجمع الأعضاء الرئيسيين في فريقنا العالمي القوي المكون من 40 ألف فرد من المتخصصين في مجال السلامة، الذين يمثلون مجموعة من الخبرات ووجهات النظر الإقليمية، حتى نبقى مرنة في كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذه الأزمة سريعة التطور."

ويأتي بيان الشركة في أعقاب بيان مماثل من Meta وX – حيث تلقت كلتا الشركتين رسائل من المفوض التنظيمي للاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل مخاوف تتعلق بالمعلومات الخاطئة.

وظائف جديدة في تيك توك

تشمل الخطوات الإضافية التي حددتها TikTok توظيف "المزيد" من المشرفين الذين يتحدثون العربية أو العبرية وتحديث أنظمة الكشف التلقائي الخاصة بها بانتظام لتحديد المحتوى الرسومي أو العنيف حتى لا يتم كشف المستخدمين أو المشرفين.

ولتحقيق هذه الغاية، قامت TikTok بتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتاحة لمشرفي الخطوط الأمامية.

الجدير بالذكر أن إحدى المشرفات رفعت دعوى قضائية ضد TikTok في عام 2021 بسبب الصدمة العقلية، زاعمة أنها ستشاهد ما بين ثلاثة إلى عشرة مقاطع فيديو في وقت واحد تعرض أحداثًا مروعة مثل إطلاق النار في المدارس وأكل لحوم البشر.

يجب على المستخدمين الآن أيضًا رؤية شاشات الاشتراك فوق الصور الرسومية التي يتم الاحتفاظ بها على النظام الأساسي لأسباب "المصلحة العامة" وتقييد أهلية البث المباشر بشكل أكبر في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة. وفي حديثه عن الأكاذيب المتداولة على الإنترنت، أكد TikTok مجددًا أنه يزيل المحتوى المقسم الذي قام المستخدمون بتحريره ليكون مضللاً.

وبحسب ما ورد أزال TikTok حوالي 500000 مقطع فيديو وأنهى 8000 بث مباشر في إسرائيل وغزة بين الهجمات الأولية في 7 أكتوبر وإصدار البيان في 15 أكتوبر.

للمضي قدمًا، تخطط الشركة لطرح تحذيرات من المعلومات الخاطئة باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية عند البحث عن مصطلحات معينة.