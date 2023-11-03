TikTok يزيل ملايين الحسابات المزيفة منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحماس

يتصدى TikTok للمنتقدين الذين يزعمون أن تطبيق الفيديو يقصر في واجبات الإشراف على المحتوى وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

عرضت الشركة في بيان لها تفاصيل جديدة حول عدد الحسابات ومقاطع الفيديو التي أزالتها منذ هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.

وفقًا لـ TikTok، فقد أزال أكثر من 925000 مقطع فيديو "في منطقة النزاع" وملايين "أجزاء المحتوى" الأخرى من جميع أنحاء العالم. وقالت الشركة أيضًا إنها شهدت "ارتفاعًا كبيرًا في المشاركة المزيفة" في الأسابيع الأخيرة. "منذ 7 أكتوبر، قمنا بإزالة أكثر من 24 مليون حساب مزيف على مستوى العالم وأكثر من نصف مليون تعليق آلي على المحتوى ضمن علامات التصنيف المتعلقة بالنزاع."

تأتي التفاصيل الجديدة في الوقت الذي يواجه فيه TikTok تدقيقًا متزايدًا حول كيفية توصية تطبيقه بالمحتوى المتعلق بالصراع المستمر. وفقًا لـ NBC News، كثف بعض المشرعين مؤخرًا دعواتهم لحظر التطبيق وسط مزاعم بأن خوارزمية TikTok تروج بشكل غير متناسب للمحتوى المؤيد للفلسطينيين. وقالت TikTok في تحديثها إن مثل هذه الادعاءات تستند إلى "تحليل غير سليم" لبياناتها.

وقالت الشركة: “لسوء الحظ، قام بعض المعلقين المضللين بتصوير عملنا بشكل خاطئ لمنع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المحيطة بالأزمة في إسرائيل وغزة، خاصة فيما يتعلق بمعاداة السامية”. "على مدى الأيام القليلة الماضية، كان هناك تحليل غير سليم لبيانات هاشتاج TikTok حول الصراع، مما دفع بعض المعلقين إلى التلميح بشكل خاطئ إلى أن TikTok تدفع المحتوى المؤيد لفلسطين على المحتوى المؤيد لإسرائيل إلى المستخدمين الأمريكيين." وأضافت الشركة أنه في الولايات المتحدة، تمت مشاهدة الوسم #standwithisrael 46 مليون مرة منذ 7 أكتوبر، في حين تمت مشاهدة #standwithpalestine 29 مليون مرة.

TikTok ليست المنصة الوحيدة التي تواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن سياساتها المعتدلة مع امتداد التوترات المحيطة بالصراع إلى منصات التواصل الاجتماعي. وواجهت شركة ميتا اتهامات بأنها "حظرت" حسابات على إنستغرام نشرت أخبارا عن الأوضاع داخل غزة، وهو ما أرجعته إلى "خلل". وتتعامل شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالصراع.