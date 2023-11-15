حفاظاً على أرواح الماره.. محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح أعمدة الإنارة بالطريق العام منيا القمح الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة إصلاح أعمدة الإنارة الموجود بالطريق العام منيا القمح الزقازيق، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح لإصلاح أحد أعمدة الإنارة العامة الموجودة بالطريق العام منيا القمح الزقازيق، وإعادة توصيل الكهرباء به، فضلا عن عمل الصيانة اللازمة لباقي الأعمدة لتحسين جودة الإنارة بالطريق وحفاظاً على أرواح المواطنين.

أعرب أهالي مدينة منيا القمح عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية لشكواهم، واصداره تعليمات فورية للأجهزة التنفيذية لسرعة إصلاح أعمدة الإنارة بالطريق العام.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال الصيانة الدوريه لأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة بنطاق المحافظة، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، والتأكد من عزلها تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.