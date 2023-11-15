دورة تدريبية حول الإهتمام بتأمين بيئة العمل للعاملين بالمنشآت الصحية بالدقهلية

نظمت ادارة الصحة المهنية بالدقهلية دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية من الأطباء والمراقبين الصحيين وذلك بقاعه التدريب بمستشفي الجلديه بالمنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و بإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديريه للطب الوقائي، والدكتوره لمياء سلامة مديرعام الطب الوقائي بالدقهلية.

بدأت فعاليات الدورة التدريبية بقيادة الدكتورة شيرمين سمير أبو العزم ، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالدقهليه، وبحضور الدكتورة بوسي البدراوي مدير اداره الصحه المهنيه.

وتم خلالها التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والصناعية وصحة العاملين والمتطلبات الوطنيه للسلامه NSR(سلامه البيئه والمنشآت ) ضمن التدريب علي معايير GAHAR والسلامة الكيميائية ( ترصد التسممات) ووحدة الإصابات ( ترصد إصابات الطرق ـ وما عدا الطرق) .

وقام بالتدريب وفد من الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة ،فى مقدمتهم الاستاذ جمال عوض والأستاذ رضا هلال ، والأستاذ مصطفى الحسينى .

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية والاتجاه القومى والحيوى نحو ضرورة الإهتمام بتأمين بيئة العمل.