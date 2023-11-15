قفزة حادة بـ أسعار القمح الروسي صباح اليوم الاربعاء في الاسواق

أسعار القمح.. تشهد أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، ارتفاعًا حادً، إذ قفز بشكل ملحوظ طن القمح الروسي بنوعيه، بمقدار 800 جنيه للطن، باستثناء استقرار طن القمح الروسي 12.5% "بورصة السلع"، وقمح أوكراني بروتين 11.5%، عند نفس مستوياته السعرية دون أي تغييرات تُذكر.

وفي سياق متصل، قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 مليون طن، مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.

واستعدادًا لموسم زراعة القمح المقبل، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الاربعاء عند التاجر

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

صعدت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، بنحو 800 جنيه، عند 13,200 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

بينما تحركت أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي، بنحو 800 جنيه، ليصل عند 13,000 جنيه للطن.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

فيما ظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

كما استقر سعر القمح «بروتين 11.5%» ليصل عند 11,900 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 2 سنت، ليسجل 570 سنتًا للبوشل.

وتراجع عقد مارس 2024؛ ليصل العقد الآجل إلى 595.5 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.