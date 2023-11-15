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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل فيلم أسرار أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن موقع "فارايتي" العالمي، عن تقديم السيرة الذاتية للملياردير الأمريكي العالمي إيلون ماسك في عمل فني جديد قريبًا، وذلك اقتباسا عن كتابة نشر في سبتمبر الماضي للمؤلف والتر إلتزاكسون عن السيرة الذاتية للملياردير الشهير وحمل نفس اسمه.

تتولي شركةA24 للإنتاج السينمائي مهمة إنتاج الفيلم عن "ماسك" على أن يقوم بإخراجه دارين إرنوفسكي ، والذي أعرب إيلون عن سعادته، بتوليه هذه مؤكدًا أنه واحداً من أفضل المخرجين، ومن المقرر الاتفاق خلال الفترة المقبلة على تفاصيل العمل من اختيار بطله الأول الذي تصويره.

 

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إيلون ماسك

ويسرد الفيلم تفاصيل وأسرار مثيرة للجدل حياة إيلون المهنية، والشخصية، خاصة فترة طفولته وعلاقته بأسرته والأزمات التي مر بها وصولا إلي أن أصبح أغني رجل في العالم.

 

 يذكر أن إيلون ماسك يحمل ثلاثة جنسيات مختلفة هي الجنوب الإفريقية والكندية والأمريكية، وتقدر ثروته حاليا بـ 229مليار دولار، كما تقدر قيمة شركاته بأكثر من تريليون دولار.

 ويعد ماسك هو مؤسس شركة تصنيع المركبات الفضائية والمالك الحالي لشبكة التواصل الاجتماعي “إكس” التي كانت تحمل اسم "تويتر" سابقا، حيث قام ماسك بشرائها في إبريل 2022 بصفة قيمتها 44 مليار دولار ، بالإضافة إلى امتلاكه شركة تسلا.

إيلون ماسك: قد نفشل كما توقع الكثيرون
إيلون ماسك

تعمل شركة إيلون ماسك حاليا على تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع المستقبلية منها إنتاج سفن فضاء قابلة لإعادة الاستخدام، وتصميم روبوت

بشري، نظام نقل بضغط الهواء للنقل السريع، إلي جانب شرائح إلكترونية وتزرع في أدمغة البشر وغيرها.

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إيلون ماسك

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