موعد مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في بطولة شمال إفريقيا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، أمام نظيره الليبي، في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات ببطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها تونس في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2023.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة ونظيره الليبي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب الكرم بتونس، في اطارالجولة الأولى التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا الودية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وليبيا

وتذاع مباراة منتخب الشباب وليبيا على الصفحة الرسمية لاتحاد شمال أفريقيا عبر اليوتيوب.

ويخوض منتخب الفراعنة للشباب تحت القيادة الفنية لـ وائل رياض المدير الفني،مواجهة اليوم أمام نظيره منتخب ليبيا ببطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، في أول إختبار حقيقي لمدرب الفراعنة بعد خوضه معسكره التدريبي في الاسماعيلية.

قائمة منتخب مصر للشباب

في حراسة المرمي: عبد المنعم تامر، محمد عبد الفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبد الله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.

