الذكاء الاصطناعي يشخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة

أفادت البوابة الرسمية لعمدة وحكومة موسكو بأن الشبكات العصبية في موسكو بدأت لأول مرة في التعرف على علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خلال الأشعة السينية.

وقالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أنستاسيا راكوفا: "الآن في موسكو، ولأول مرة، تعلّم الذكاء الاصطناعي تحديد علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة على صور الأشعة السينية للمرضى. وهذا هو بالفعل المجال السريري الثامن والعشرون الذي يمكن للخوارزميات فيه التعرف على الأمراض".

وتابعت: "النتيجة الأولية لمعالجة الدراسة سوف تكون متاحة في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق. تسهل الشبكة العصبية مهمة الطبيب بشكل كبير وتوفر الوقت الذي يمكن قضاؤه على المريض".

يُذكر أن الخوارزميات الذكية قادرة على اكتشاف أمراض خطيرة مثل "التهاب الجيوب الأنفية" بناءً على نتائج الأشعة السينية للجيوب الأنفية، ويعد هذا الاختبار الأكثر شيوعًا لتحديد أمراض الجيوب الأنفية.