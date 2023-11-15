مهاجم أبو سليم: الزمالك كبير رغم أزماته.. وزيزو وشيكابالا الأقوى
أكد أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية ليست سهلة.
وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن".
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وأضاف: "الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".
وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك".
وأتم: "لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".