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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لبيب: جميعنا في خدمة الزمالك ..ونسعي للاستفادة من أفكار أبناء الكيان

مجلس الزمالك والمرشحين
مجلس الزمالك والمرشحين فى الانتخابات الأخيرة

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر للسادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، على تلبية الدعوة و الحضور اليوم في إطار تأكيد وحرص المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

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و قال الكابتن حسين لبيب: "نحن جميعًا في خدمة نادي الزمالك من أجل أن يكون في المكانة الأفضل دائمًا".

و أضاف أن الاجتماع هدفه أن يستفيد النادي من الأفكار و المقترحات الخاصة من أبناء الزمالك للوصول إلى حلول تساعد النادي خلال الفترة المقبلة.

مجلس الزمالك  والمرشحين في الانتخابات الاخيرة

و أشار رئيس مجلس نادي الزمالك إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم التواصل مع السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة، لمناقشة الاقتراحات المقدمة بخصوص اللجان التي ستكون داخل النادي .

و أختتم قائلا:" رؤساء اللجان داخل النادي هم المنوطين باختيار الأعضاء و ليس مجلس الإدارة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب استقبل اليوم السادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه  لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

و حرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة و الترحيب بهم و الاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم  للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

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