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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحت شعار " لا إقصاء لأى فرد هدفه خدمة القلعة البيضاء "

مجلس الزمالك يستقبل جميع المرشحين في الانتخابات الاخيرة

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

استقبل اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب السادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه  لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

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و حرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة و الترحيب بهم و الاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم  للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع. 

وأكد مجلس الزمالك للسادة المرشحين في الانتخابات الأخيرة ضرورة الاستفادة منهم فى المرحلة المقبلة لصالح نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يستوعب جميع أبنائه الذين يتطلعون لخدمة القلعة البيضاء.

وكانت الجلسة مثمرة و استمع المجلس لجميع أفكار السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة، و تم الاتفاق على وجود بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة من تلك الأفكار على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

و شهدت الجلسة حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و هشام نصر نائب رئيس النادي و الدكتور حسام المندوة أمين الصندوق و أحمد سليمان و هاني شكري و عمرو أدهم و محمد طارق و أحمد خالد حسانين و رامي نصوحي و نيرة الأحمر أعضاء المجلس.

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