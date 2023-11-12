بالصور..تكريم حسين لبيب فى استفتاء أوسكار المساء الرياضى وزيزو الافضل في مصر

قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

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وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة الزمالك درع تكريمي بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

تكريم حسين لبيب

و قامت المؤسسة بتسليم كل من ، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ، والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان عضوي المجلس دروعاً خاصة.

و اختارت المؤسسة أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023.