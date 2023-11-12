عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب مستشفيات (فيديو)
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور..تكريم حسين لبيب فى استفتاء أوسكار المساء الرياضى وزيزو الافضل في مصر

وزير الرياضة وحسين
وزير الرياضة وحسين لبيب

قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

إقرأ أيضًا..

txt

رضا عبدالعال: قرار حسين لبيب التاريخي سر فوز الزمالك على بيراميدز

txt

سيد نيمار: جلسة حسين لبيب معنا أتت بثمارها

وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة الزمالك درع تكريمي  بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

تكريم حسين لبيب

و قامت المؤسسة بتسليم كل من ، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ،  والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان عضوي المجلس دروعاً خاصة.

و اختارت المؤسسة أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023.

مواد متعلقة

سيد نيمار: جلسة حسين لبيب معنا أتت بثمارها

قرار خاص لـ حسين لبيب بشأن التصريحات الإعلامية لمجلس الزمالك

حسين لبيب.. محطات في حياته بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك

عاجل.. مرشحين منصب رئيس الزمالك يقدمون شكوى ضد حسين لبيب

حسين لبيب: هدفنا توحيد الصف داخل نادي الزمالك

أحمد هاني زادة يوجه رسالة خاصة لقائمة حسين لبيب

مرشح الزمالك يتهم قائمة حسين لبيب بالرشوة قبل الانتخابات
الجريدة الورقية