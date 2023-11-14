مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. مواعيده وقنوات عرضه

مسلسل صلاح الدين الأيوبي..( Kuds Fatihi Selahaddin Eyyubi) سيطر المسلسل التركي التاريخي "فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي" على ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل لليوم الثاني على التوالي عقب انطلاق أولى حلقاته أمس الإثنين، وبحث عنه الملايين م عشاق الدراما التركية اليوم لمعرفة مواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يذكر أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي يتناول قصة القائد العسكري العربي صلاح الدين الأيوبي الذي حفر اسمه في التاريخ كأحد اعظم القادة المسلمين، الذي حرر على يديه بيت المقدس وهزم الصليبيين.

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي…فاتح القدس بشكل أسبوعي وذلك مساء كل يوم إثنين عبر عدد من المحطات منها:

القناة التركية "TRT1".

عبر منصة "قصة عشق"، وذلك بعد عرض الحلقة مباشرة

"قناة الفجر الجزائرية" في تمام الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر.

11 ونصف مساء بتوقيت السودان والسعودية والأردن والعراق، وسوريا.

ابطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من بطولة عدد من النجوم الأتراك بجانب الباكستانيين، نظرا لإنتاج المسلسل المشترك بين تركيا وباكستان.

ومن ابرز نجوم المسلسل التركي التاريخي صلاح الدين الأيوبي كلا من (أوغور غونيش ومحمد على نور أوغلو، والفنانة ديلين دوغار ، جنكيز جوشكون عدنان صديقي، همايون سعيد، أوغور جونيشي، محمد علي نور جول، كان شامير ، جوكشي أكيلديز، توفانا توركاي، ايكن تركمان، سيدا يلديز، ايجي أوزديكيجي، سيزجين أودمير وغيرهم من الفنانين.

ومن المقرر استمرار مسلسل صلاح الدين الأيوبي لمدة 3 مواسم.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى