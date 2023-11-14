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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو اليوم بشأن مستحقاته المتأخرة

جلسة أوسوريو اليوم
جلسة أوسوريو اليوم

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

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أوسوريو يطلب من الزمالك المهلة

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جلسة الزمالك وأوسوريو تنتهي دون الوصول لاتفاق

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

جلسة أوسوريو اليوم

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، و تم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.
 

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