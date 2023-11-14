عاجل
عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يطلب من الزمالك المهلة

أوسوريو
أوسوريو

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

اقرأ أيضًا.. 

txt

جلسة الزمالك وأوسوريو تنتهي دون الوصول لاتفاق

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، و تم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

الجريدة الورقية